Plexure Plaće

Plaće u Plexure kreću se od $73,410 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $123,469 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plexure . Zadnje ažuriranje: 11/28/2025