Imenik tvrtki
Plexure
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Plexure Plaće

Plaće u Plexure kreću se od $73,410 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $123,469 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plexure. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $73.4K

Backend softverski inženjer

Arhitekt Rješenja
$123K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plexure je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $123,469. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plexure je $98,439.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Plexure

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Uber
  • Lyft
  • Intuit
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexure/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.