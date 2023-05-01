Imenik tvrtki
Plex Plaće

Plaće u Plex kreću se od $134,325 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $271,350 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plex. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Softverski Inženjer
$134K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$271K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Plex je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $271,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Plex je $202,838.

Ostali resursi

