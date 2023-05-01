Plex Plaće

Plaće u Plex kreću se od $134,325 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $271,350 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Plex . Zadnje ažuriranje: 11/28/2025