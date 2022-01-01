Imenik tvrtki
Playtech
Playtech Plaće

Plaće u Playtech kreću se od $16,444 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $180,900 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani.

$160K

Softverski Inženjer
Median $59.8K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$63.3K
Korisnička Podrška
$16.4K

Znanstvenik Podataka
$44.4K
Ljudski Resursi
$71.3K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$61.1K
Menadžer Proizvoda
$36.1K
Menadžer Projekta
$48.6K
Regrutač
$30.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$75.4K
Arhitekt Rješenja
$181K
Menadžer Tehničkih Programa
$37.9K
ČPP

The highest paying role reported at Playtech is Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Playtech is $54,201.

