PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Plaće

Plaće u PLAYSTUDIOS kreću se od $10,251 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $160,928 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PLAYSTUDIOS. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $113K
Marketing
$103K
Menadžer Proizvoda
$161K

Menadžer Programa
$90.5K
Menadžer Projekta
$39.4K
Regrutač
$10.3K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PLAYSTUDIOS je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $160,928. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PLAYSTUDIOS je $96,480.

