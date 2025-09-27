Imenik tvrtki
Playrix
Playrix Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Serbia u Playrix ukupno iznosi $59.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Playrix. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Ukupno godišnje
$59.2K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Playrix?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Video Igara

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Playrix in Serbia ima godišnju ukupnu naknadu od $73,299. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Playrix za ulogu Softverski Inženjer in Serbia je $59,224.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Playrix

