Piano
Piano Plaće

Plaće u Piano kreću se od $72,360 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $158,893 za Prodajni Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Piano. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Dizajner Proizvoda
$85.9K
Menadžer Proizvoda
$104K
Prodaja
$74.8K

Prodajni Inženjer
$159K
Softverski Inženjer
$72.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Piano je Prodajni Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $158,893. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Piano je $85,876.

