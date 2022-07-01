Imenik tvrtki
PhishLabs
PhishLabs Plaće

Plaće u PhishLabs kreću se od $35,820 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $72,635 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PhishLabs. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Poslovni Razvoj
$72.6K
Uspjeh Korisnika
$35.8K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PhishLabs je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $72,635. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PhishLabs je $54,228.

Ostali resursi

