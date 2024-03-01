Imenik tvrtki
PHASTAR
PHASTAR Plaće

Plaće u PHASTAR kreću se od $107,145 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $153,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PHASTAR. Zadnje ažuriranje: 11/26/2025

Znanstvenik Podataka
$107K
Softverski Inženjer
$153K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PHASTAR je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $153,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PHASTAR je $130,072.

