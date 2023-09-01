Imenik tvrtki
Perry Street Software
Perry Street Software Plaće

Medijan plaće u Perry Street Software je $98,118 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Perry Street Software. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Softverski Inženjer
$98.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Perry Street Software je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $98,118. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Perry Street Software je $98,118.

Ostali resursi

