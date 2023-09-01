Imenik tvrtki
Performics Plaće

Plaće u Performics kreću se od $6,848 ukupne godišnje naknade za Marketing in India na donjoj strani do $122,113 za Menadžer Projekta in United States na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Performics. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Poslovni Analitičar
$76.5K
Marketing
$6.8K
Marketing Operacije
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Menadžer Projekta
$122K
Prodaja
$30.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Performics je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $122,113. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Performics je $76,500.

