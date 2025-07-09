Imenik tvrtki
PCCW
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

PCCW Plaće

Plaće u PCCW kreću se od $28,900 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $107,535 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PCCW. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $67.2K

Backend Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Arhitekt Rješenja
$108K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PCCW je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $107,535. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PCCW je $64,604.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PCCW

Povezane tvrtke

  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi