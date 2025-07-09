PCCW Plaće

Plaće u PCCW kreću se od $28,900 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $107,535 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PCCW . Zadnje ažuriranje: 10/24/2025