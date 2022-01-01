Imenik tvrtki
Paytm
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Paytm Plaće

Plaće u Paytm kreću se od $12,631 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $201,000 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paytm. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Sigurnosni Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Menadžer Proizvoda
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Znanstvenik Podataka
Median $45.8K
Poslovni Analitičar
Median $31.4K
Dizajner Proizvoda
Median $23.2K
Regrutač
Median $12.6K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $38.8K
Poslovni Razvoj
$201K
Menadžer Znanosti o Podacima
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$30K
Menadžer Programa
$42K
Menadžer Projekta
$29K
Prodaja
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

10%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

25%

GOD 4

25%

GOD 5

Tip Dionica
Options

U Paytm, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 5th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Paytm, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Paytm je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paytm je $40,890.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Paytm

Povezane tvrtke

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi