Paytient
Paytient Plaće

Plaće u Paytient kreću se od $110,970 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $261,300 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paytient. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Dizajner Proizvoda
$111K
Menadžer Projekta
$174K
Regrutač
$261K

Softverski Inženjer
$185K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$174K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Paytient je Regrutač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $261,300. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paytient je $174,125.

