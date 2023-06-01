Paytient Plaće

Plaće u Paytient kreću se od $110,970 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $261,300 za Regrutač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paytient . Zadnje ažuriranje: 10/24/2025