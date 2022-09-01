Imenik tvrtki
Payscale Plaće

Plaće u Payscale kreću se od $80,400 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $193,463 za Cybersecurity Analyst na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Payscale. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
Median $118K
Šef Stožera
$151K
Marketing
$155K

Menadžer Proizvoda
Median $121K
Prodaja
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $175K
Arhitekt Rješenja
$160K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Payscale je Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $193,463. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Payscale je $153,425.

