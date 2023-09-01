Imenik tvrtki
PayPay
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

PayPay Plaće

Plaće u PayPay kreću se od $59,779 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $116,063 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PayPay. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $62.8K

Android Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $88.6K
Znanstvenik Podataka
Median $116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dizajner Proizvoda
$59.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$106K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PayPay je Znanstvenik Podataka s godišnjom ukupnom naknadom od $116,063. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PayPay je $88,610.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za PayPay

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • DoorDash
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi