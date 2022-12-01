Imenik tvrtki
Payoneer
Payoneer Plaće

Plaće u Payoneer kreću se od $20,913 ukupne godišnje naknade za Operacije s Ljudima na donjoj strani do $885,550 za UX Istraživač na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Payoneer. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
Median $115K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $118K
Analitičar Podataka
Median $85K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $179K
Računovođa
$60.9K
Menadžer Poslovnih Operacija
$78.3K
Poslovni Razvoj
$184K
Financijski Analitičar
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operacije s Ljudima
$20.9K
Dizajner Proizvoda
$72.4K
Menadžer Programa
$120K
Menadžer Projekta
$147K
Regrutač
$42.5K
Ukupne Nagrade
$40.9K
UX Istraživač
$886K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Payoneer je UX Istraživač at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $885,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Payoneer je $106,605.

