Paymentus Plaće

Plaće u Paymentus kreću se od $40,211 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $114,918 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paymentus. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
Median $68.5K

Full-Stack Softverski Inženjer

Korisnička Podrška
$40.2K
Marketing
$108K

Menadžer Proizvoda
$115K
Arhitekt Rješenja
$108K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Paymentus je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $114,918. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paymentus je $107,856.

