Payfare Plaće

Plaće u Payfare kreću se od $72,866 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $138,913 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Payfare. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softverski Inženjer
Median $72.9K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
$84.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$139K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Payfare je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $138,913. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Payfare je $84,941.

