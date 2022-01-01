Direktorij Tvrtki
PathAI
PathAI Plaće

Raspon plaća PathAI je od $109,450 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $411,045 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke PathAI. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inženjer strojnog učenja

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $170K
Biomedicinski inženjer
$164K

Znanstvenik podataka
Median $210K
Dizajner proizvoda
$109K
Prodaja
$255K
Voditelj softverskog inženjerstva
$411K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki PathAI je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $411,045. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki PathAI je $187,750.

