Patagonia Plaće

Raspon plaća Patagonia je od $142,800 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $196,623 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Patagonia. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Ljudski resursi
$143K
Softverski inženjer
$182K
Voditelj softverskog inženjerstva
$197K

Često postavljena pitanja

La compensazione totale annuale mediana segnalata in Patagonia è di $181,905.

