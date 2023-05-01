Imenik tvrtki
Passport Shipping
Passport Shipping Plaće

Plaće u Passport Shipping kreću se od $29,553 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $111,806 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Passport Shipping. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Menadžer Proizvoda
$112K
Softverski Inženjer
$29.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Passport Shipping je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $111,806. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Passport Shipping je $70,680.

Ostali resursi

