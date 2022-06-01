Imenik tvrtki
Parker Hannifin
Parker Hannifin Plaće

Plaće u Parker Hannifin kreću se od $58,808 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $236,175 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Parker Hannifin. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $98.3K
Strojarki Inženjer
Median $84K
Zrakoplovni Inženjer
$112K

Analitičar Podataka
$79.6K
Znanstvenik Podataka
$236K
Hardverski Inženjer
$138K
Ljudski Resursi
$134K
IT Tehnolog
$80.4K
Inženjer Materijala
$115K
Dizajner Proizvoda
$152K
Menadžer Proizvoda
$147K
Menadžer Programa
$118K
Menadžer Projekta
$77.4K
Prodaja
$58.8K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Parker Hannifin je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $236,175. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Parker Hannifin je $113,676.

Ostali resursi