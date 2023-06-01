Paradigm Health Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Paradigm Health kreću se od $160,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $228,850 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paradigm Health. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
Median $160K
Regrutač
$206K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$229K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Paradigm Health je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $228,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paradigm Health je $206,025.

