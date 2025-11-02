Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Poland u Papaya Global ukupno iznosi PLN 336K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Papaya Global. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Ukupno godišnje
PLN 336K
Razina
L3
Osnovna plaća
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Najnoviji podnesci plata
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Papaya Global in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 381,072. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Papaya Global za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Poland je PLN 336,240.

