Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u Papaya Global ukupno iznosi ₪430K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Papaya Global. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪430K
Razina
L3
Osnovna plaća
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Papaya Global in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪587,745. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Papaya Global za ulogu Softverski Inženjer in Israel je ₪413,438.

