Imenik tvrtki
Pantheon
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Pantheon Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Pantheon ukupno iznosi $275K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pantheon. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Ukupno godišnje
$275K
Razina
-
Osnovna plaća
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bonus
$22.7K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Pantheon in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $295,530. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pantheon za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $274,260.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Pantheon

Povezane tvrtke

  • Pluralsight
  • Circadence
  • Kareo
  • DrChrono
  • Plume
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi