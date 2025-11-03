Imenik tvrtki
Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in United States u Panduit ukupno iznosi $110K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Panduit. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
Ukupno godišnje
$110K
Razina
-
Osnovna plaća
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Panduit?
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Panduit in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $110,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Panduit za ulogu Strojarski Inženjer in United States je $110,000.

