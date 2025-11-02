Imenik tvrtki
Pandora
Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in Denmark u Pandora kreće se od DKK 874K do DKK 1.22M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pandora. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Pandora, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Pandora in Denmark ima godišnju ukupnu naknadu od DKK 1,224,157. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pandora za ulogu Arhitekt Rješenja in Denmark je DKK 874,398.

