Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Pandora ukupno iznosi $240K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pandora. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Medijan paketa
Pandora
Software Engineering Manager
Oakland, CA
Ukupno godišnje
$240K
Razina
Manager
Osnovna plaća
$180K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$18K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u Pandora?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Pandora, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Pandora in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $440,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pandora za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $240,000.

Ostali resursi