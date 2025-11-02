Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Pandora Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in United States u Pandora ukupno iznosi $206K year za Senior Product Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $220K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pandora. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Prikaži 4 više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Pandora, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Pandora in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $290,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pandora za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $212,000.

