Menadžer Proizvoda naknada in United States u Pandora ukupno iznosi $206K year za Senior Product Manager. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $220K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pandora. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Pandora, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)