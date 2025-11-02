Imenik tvrtki
Pandora
Pandora Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Panama u Pandora kreće se od PAB 39.5K do PAB 55.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pandora. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Pandora, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Pandora in Panama ima godišnju ukupnu naknadu od PAB 55,252. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pandora za ulogu Analitičar Podataka in Panama je PAB 39,534.

