Imenik tvrtki
PandaDoc
PandaDoc Plaće

Plaće u PandaDoc kreću se od $26,928 ukupne godišnje naknade za UX Istraživač na donjoj strani do $150,750 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika PandaDoc. Zadnje ažuriranje: 8/26/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $84K
Prodaja
Median $111K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $98.8K

Administrativni Asistent
$42.7K
Analitičar Podataka
$151K
Znanstvenik Podataka
$47.8K
Dizajner Proizvoda
Median $51K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$82.4K
Menadžer Proizvoda
$52.4K
Regrutač
$55K
UX Istraživač
$26.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u PandaDoc je Analitičar Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $150,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u PandaDoc je $54,978.

