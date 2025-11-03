Softverski Inženjer naknada in United States u Panasonic kreće se od $108K year za L1 do $168K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $156K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Panasonic. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
