  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Panasonic Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Panasonic kreće se od $108K year za L1 do $168K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $156K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Panasonic. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Panasonic?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Panasonic in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $224,230. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Panasonic za ulogu Softverski Inženjer in United States je $155,000.

