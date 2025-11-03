Imenik tvrtki
Palo Alto Networks
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Tehnički Pisac

  • Sve Tehnički Pisac plaće

Palo Alto Networks Tehnički Pisac Plaće

Prosječna Tehnički Pisac ukupna naknada in United States u Palo Alto Networks kreće se od $204K do $296K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Palo Alto Networks. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$232K - $269K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$204K$232K$269K$296K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Tehnički Pisac prijavas u Palo Alto Networks za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Tehnički Pisac ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički Pisac u Palo Alto Networks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $296,310. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Palo Alto Networks za ulogu Tehnički Pisac in United States je $204,180.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Palo Alto Networks

Povezane tvrtke

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi