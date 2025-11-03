Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in United States u Palo Alto Networks kreće se od $180K year za Software Engineer do $684K year za Distinguished Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $315K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Palo Alto Networks. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Palo Alto Networks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $684,140. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Palo Alto Networks za ulogu Softverski Inženjer in United States je $316,800.

