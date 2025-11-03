Imenik tvrtki
Medijan Regrutер paketa naknade in United States u Palo Alto Networks ukupno iznosi $192K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Palo Alto Networks. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Medijan paketa
company icon
Palo Alto Networks
Senior Recruiter
Tampa, FL
Ukupno godišnje
$192K
Razina
-
Osnovna plaća
$130K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$12K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u Palo Alto Networks in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $265,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Palo Alto Networks za ulogu Regrutер in United States je $202,000.

