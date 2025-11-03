Imenik tvrtki
Palo Alto Networks
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Palo Alto Networks Dizajner Proizvoda Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Palo Alto Networks. Zadnje ažuriranje: 11/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$389K - CA$451K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Dizajner Proizvoda prijava u Palo Alto Networks za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Palo Alto Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Palo Alto Networks in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$497,301. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Palo Alto Networks za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$342,678.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Palo Alto Networks

Povezane tvrtke

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi