Imenik tvrtki
Paisabazaar
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Paisabazaar Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in India u Paisabazaar ukupno iznosi ₹1.05M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Paisabazaar. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Ukupno godišnje
₹1.05M
Razina
L1
Osnovna plaća
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Paisabazaar in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,956,763. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paisabazaar za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹1,039,495.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Paisabazaar

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Airbnb
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi