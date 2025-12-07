Imenik tvrtki
Pagaya
Pagaya Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in Israel u Pagaya kreće se od ₪912K do ₪1.27M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Pagaya. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$294K - $356K
Israel
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$271K$294K$356K$378K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Pagaya?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Pagaya in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪1,274,810. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Pagaya za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in Israel je ₪912,148.

