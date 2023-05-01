Imenik tvrtki
Outbrain
Outbrain Plaće

Plaće u Outbrain kreću se od $92,816 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $231,915 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Outbrain. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $110K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $130K
Analitičar Podataka
$92.8K

Znanstvenik Podataka
$108K
IT Tehnolog
$136K
Prodaja
$232K
ČPP

Ostali resursi