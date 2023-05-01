Imenik tvrtki
Our Next Energy
Our Next Energy Plaće

Plaće u Our Next Energy kreću se od $176,400 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $296,510 za Hardverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Our Next Energy. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Hardverski Inženjer
$297K
Strojarki Inženjer
$176K
Dizajner Proizvoda
$245K

ČPP

The highest paying role reported at Our Next Energy is Hardverski Inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $296,510. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Our Next Energy is $244,800.

