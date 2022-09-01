Imenik tvrtki
Otter.ai
Otter.ai Plaće

Plaće u Otter.ai kreću se od $183,600 ukupne godišnje naknade za Grafički Dizajner na donjoj strani do $200,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Otter.ai. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $201K

Backend Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Grafički Dizajner
$184K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Otter.ai, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Otter.ai je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $200,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Otter.ai je $192,050.

