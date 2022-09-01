Otter.ai Plaće

Plaće u Otter.ai kreću se od $183,600 ukupne godišnje naknade za Grafički Dizajner na donjoj strani do $200,500 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Otter.ai . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025