Orsted
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Orsted Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Poland u Orsted ukupno iznosi PLN 282K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Orsted. Zadnje ažuriranje: 10/30/2025

Medijan paketa
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 282K
Razina
L5
Osnovna plaća
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Orsted in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 320,208. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Orsted za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 235,439.

