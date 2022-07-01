Imenik tvrtki
Origami Risk
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Origami Risk Plaće

Plaće u Origami Risk kreću se od $76,500 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $197,010 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Origami Risk. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $106K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $76.5K
Korisnička Podrška
$84.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Projekta
$100K
Prodaja
$86.4K
Prodajni Inženjer
$182K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$197K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Origami Risk je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $197,010. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Origami Risk je $100,158.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Origami Risk

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Google
  • Intuit
  • Snap
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi