Imenik tvrtki
Orgvue
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Orgvue Plaće

Plaće u Orgvue kreću se od $49,146 ukupne godišnje naknade za Menadžment Konzultant na donjoj strani do $180,900 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Orgvue. Zadnje ažuriranje: 9/17/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $75.2K
Menadžment Konzultant
$49.1K
Prodaja
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$146K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at Orgvue is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Orgvue is $110,804.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Orgvue

Povezane tvrtke

  • LinkedIn
  • Intuit
  • Stripe
  • Netflix
  • Google
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi