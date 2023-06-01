Imenik tvrtki
OneValley
OneValley Plaće

Plaće u OneValley kreću se od $108,455 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $144,275 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika OneValley. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Menadžer Proizvoda
$108K
Menadžer Tehničkih Programa
$144K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u OneValley je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $144,275. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u OneValley je $126,365.

Ostali resursi

