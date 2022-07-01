Imenik tvrtki
OneSpace
OneSpace Plaće

Medijan plaće u OneSpace je $75,375 za Znanstvenik Podataka . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika OneSpace. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Znanstvenik Podataka
$75.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u OneSpace je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $75,375. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Ostali resursi

