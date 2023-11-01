Imenik tvrtki
onepoint Plaće

Plaće u onepoint kreću se od $25,099 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $51,761 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika onepoint. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Softverski Inženjer
Median $47.6K

Backend softverski inženjer

Znanstvenik Podataka
$25.1K
Savjetnik za Upravljanje
$48.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menadžer Proizvoda
$51.8K
Prodaja
$50.3K
Arhitekt Rješenja
$47.7K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u onepoint je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $51,761. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u onepoint je $47,982.

Ostali resursi

