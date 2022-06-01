Imenik tvrtki
OneMain Financial
OneMain Financial Plaće

Plaće u OneMain Financial kreću se od $80,400 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $211,050 za Financijski Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika OneMain Financial. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $127K
Znanstvenik Podataka
Median $150K
Softverski Inženjer
Median $86.8K

Poslovni Analitičar
$80.4K
Korporativni Razvoj
$101K
Analitičar Podataka
$85.4K
Financijski Analitičar
$211K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u OneMain Financial je Financijski Analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $211,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u OneMain Financial je $100,500.

