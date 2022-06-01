Imenik tvrtki
OneMagnify
OneMagnify Plaće

Plaće u OneMagnify kreću se od $69,650 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $115,000 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika OneMagnify. Zadnje ažuriranje: 11/28/2025

Znanstvenik Podataka
Median $115K
Poslovni Analitičar
$106K
Analitičar Podataka
$69.7K
Softverski Inženjer
$106K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u OneMagnify je Znanstvenik Podataka s godišnjom ukupnom naknadom od $115,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u OneMagnify je $106,149.

Ostali resursi

